Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei zwischen zwei Männern: 28-Jähriger muss ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (17.03.2026) kam es im Bereich Karl-Marx-Straße / Körnerstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 28 Jahren. Der 28-Jährige lief mit seiner Freundin durch die Innenstadt, als der 19-Jährige auf sie zukam und versuchte, die Frau anzufassen. Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den beiden Männern. Zeugen gingen dazwischen. Polizeibeamte begaben sich zu der Schlägerei. Sie legten dem 28-Jährigen Handschellen an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die beiden Männer, die trotz der gegenseitigen Schläge unverletzt blieben, erhielten eine Strafanzeige. (rst)

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