Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Schwerter Straße stieß eine Radfahrerin am Montag (16.03.) mit einem Auto zusammen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte eine 41-jährige VW-Fahrerin an einem Lebensmittelmarkt aus der Grundstücksein- und -ausfahrt fahren. Die Frau gab an, dass sie gegen 07.25 Uhr beabsichtigte, vom Parkplatz aus kommend nach rechts auf die Schwerter Straße in Fahrtrichtung Herdecker Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war eine 45-Jährige mit ihrem Pedelec in Richtung Niedernhofstraße auf dem Geh- und Radweg entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

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