Polizei Hagen

POL-HA: Mann klaut Ware im Wert von 485 Euro und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (16.03.) entwendete ein Mann aus Gevelsberg in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße Ware im Wert von 485 Euro. Eine Zeugin verständigte gegen 15.25 Uhr die Polizei, nachdem der 28-Jährige die Filiale bereits verlassen hatte und in Gehrichtung Hauptbahnhof unterwegs war. Die Ladendetektivin gab an, beobachtet zu haben, wie der Ladendieb diverse Bekleidungsgegenstände in eine Einkaufstasche legte und das Geschäft ohne zu zahlen verließ.

Polizisten konnten den 28-Jährigen antreffen und stoppen. Er behauptete, dass es sich um seine Sachen handele. Bei der entwendeten Ware handelte es sich um zehn Hosen und einen Jogginganzug. Der Mann trug zudem eine Winterjacke aus einem anderen Geschäft, an der sich noch eine Diebstahlssicherung im Bereich der Innenjacke befand. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Er war bereits in der Vergangenheit mehrfach als Ladendieb in Erscheinung getreten. Der Mann erhielt Strafanzeigen aufgrund der begangenen Ladendiebstähle und wurde vorläufig festgenommen. (arn)

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