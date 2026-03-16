Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst und ziviler Einsatztrupp mit gemeinsamer Kontrollaktion - Drogen sichergestellt und Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes und des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen führten am Samstagnachmittag (14.03.2026) bis in die Nacht hinein Personen- und Fahrzeugkontrollen in der Innenstadt durch. Zu Beginn ihres Einsatzes wurden die uniformierten Polizisten am Hagener Hauptbahnhof auf einen 31-jährigen Mann aufmerksam, der mit Betäubungsmitteln handelte. Als er die Beamten sah, flüchtete er vor ihnen. Die zivil agierenden Einsatzkräfte stellten den Mann und fanden Drogen bei ihm. Sie sprachen ihm ein dreimonatiges Bereichsbetretungsverbot für den Hauptbahnhof aus und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Anschließend unterstützten die Beamten bei einzelnen Einsätzen im Stadtgebiet und kontrollierten dann eine Vielzahl an Personen im gesamten Innenstadtbereich und dem Hauptbahnhof. Die Polizisten zeigten nicht nur intensive polizeiliche Präsenz, sondern führten auch viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Weitere Einsätze dieser Art sind bereits in Planung. (sen)

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