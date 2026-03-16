Polizei Hagen

POL-HA: Unfall auf Kreuzung: Drei Autos beschädigt, ein Mann leicht verletzt

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Hagen-Boele (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag (13.03.2026) auf der Pappelstraße wurden drei Autos beschädigt und ein 60-jähriger Fahrer leicht verletzt.

Um circa 12.35 Uhr fuhr ein 23-jähriger Kia-Fahrer auf der Pappelstraße in Richtung Hagener Straße und beabsichtigte, nach links in die Fröbelstraße abzubiegen. Ein 60-Jähriger kam ihm in diesem Moment mit einem Mercedes-Benz C180 entgegen. Der Kia-Fahrer setzte seine Fahrt fort und stieß im Kreuzungsbereich seitlich gegen den Mercedes. In der Folge wurde der Kia gegen einen Opel Zafira geschleudert, der sich auf der Fröbelstraße vor der Kreuzung befand.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt der 60-Jährige leichte Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Kia und der Mercedes mussten abgeschleppt werden, der Opel blieb fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen. (rst)

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