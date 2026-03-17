Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher flüchten in ehemalige Polizeiwache Innenstadt - Diensthund Turbo stellt Täter

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte stellten am Montagabend (16.03.2026) in der Innenstadt zwei Einbrecher, die unter anderem in das Gebäude der ehemaligen Polizeiwache Innenstadt geflüchtet waren. Ein Anwohner des Bergischen Rings alarmierte gegen 19.50 Uhr die Polizei, weil die beiden Täter sich unberechtigterweise auf dem Hinterhof eines dortigen Mehrfamilienhauses aufhielten. Nachdem sie den Zeugen erblickt hatten, flüchteten sie in Richtung der Prentzelstraße. Auf dem Baustellengelände an dem Gebäude der ehemaligen Polizeiwache Innenstadt stellten Polizisten einen 38-jährigen Tatverdächtigen und nahmen in vorläufig fest. Der zweite Mann (45) hielt sich innerhalb des Gebäudes versteckt. Unter Einsatz des Diensthundes Turbo gelang es den Einsatzkräften den Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Dabei wurde er leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie sich später herausstellte wurde der 45-Jährige unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit mehreren Haftbefehlen gesucht. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs gegen die Männer. (sen)

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