Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines Mofas

Germersheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 29.08.2025, auf Samstag, 30.08.2025, wurde am Bahnhof in Sondernheim ein dort abgestelltes Mofa der Marke Sachs entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Germersheim nach Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet oder Angaben hierzu machen können.

Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon 07274/958-0
pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

