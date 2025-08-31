POL-PDLD: Diebstahl eines Mofas
Germersheim (ots)
In der Zeit von Freitag, 29.08.2025, auf Samstag, 30.08.2025, wurde am Bahnhof in Sondernheim ein dort abgestelltes Mofa der Marke Sachs entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Germersheim nach Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet oder Angaben hierzu machen können.
Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de
