Polizei Hagen

POL-HA: Zu spät gebremst: 20-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Montagnachmittag (16.03.2026) verursachte ein 20 Jahre alter Transporter-Fahrer einen Unfall, indem er zu spät bremste und auf ein Auto auffuhr, welches gegen einen weiteren Wagen prallte.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr, als der 20-Jährige mit seinem Citroen Jumper auf der Herdecker Straße in Richtung Herdecke unterwegs war und an einer Ampel einem Hyundai i30 auffuhr. Dessen 40 Jahre alter Fahrer hatte seine Fahrt nach verkehrsbedingtem Halten fortgesetzt und wurde durch den Zusammenstoß mit dem Transporter gegen einen Dacia Logan geschoben. Alle Autos wurden leicht beschädigt. Zudem erlitt der 40-jährige Hyundai-Fahrer leichte Verletzungen, die von Rettungskräften behandelt wurden.

Polizeibeamte erschienen ebenfalls an der Unfallstelle und nahmen den Unfall auf. Bei der Befragung des 20-Jährigen erklärte dieser, dass er unaufmerksam gewesen war, zu spät gebremst hatte und die Kollision infolgedessen nicht mehr abwenden konnte. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell