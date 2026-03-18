Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer uriniert gegen Auto und weigert sich, sich auszuweisen

Hagen-Haspe (ots)

Erst randalierte ein 49-jähriger Mann am Dienstag (17.03.) in einem Schnellrestaurant in der Enneper Straße und löste so einen Einsatz der Polizei aus, dann urinierte er gegen ein fremdes Auto. Der Gevelsberger zeigte sich zudem vollkommen uneinsichtig und aggressiv. Um 19.35 Uhr warf der Mann in der Filiale mit Gegenständen, führte Bier mit sich und weigerte sich, das Restaurant zu verlassen. Deshalb verständigten die Mitarbeiter die Polizei. Kurz bevor eine Streifenwagenbesatzung eintraf, verließ der Randalierer dann doch die Filiale. Die Polizisten trafen im Nahbereich auf ihn, während er gerade an das fremde Auto urinierte. Der umgehenden Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach.

Während der 49-Jährige von den Beamten kontrolliert wurde, verhielt er sich unkooperativ und aggressiv. Er weigerte sich, seine Personalien mündlich anzugeben oder den Einsatzkräften ein Ausweisdokument auszuhändigen. Als ein Polizist in die Tasche des Randalierers griff, konnte er schließlich den Personalausweis des Gevelsbergers finden. Die Streifenwagenbesatzung fertigte Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen ihn und klärte den Mann darüber auf, dass er bei weiterem ordnungswidrigem Verhalten in Gewahrsam genommen wird. (arn)

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