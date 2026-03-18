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Polizei Hagen

POL-HA: Exhibitionist "kratzt sich" in geparktem Auto

Hagen-Haspe (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagnachmittag (17.03.2026), dass ein zum Teil entkleideter Mann in einem geparkten Auto an der Kölner Straße auf Höhe der Hausnummer 5 saß. Er berührte sich dabei im Intimbereich und war dabei von allen Seiten sichtbar. Er gab den Beamten das Kennzeichen durch. Sie begaben sich kurze Zeit später zur Halteranschrift und trafen dort einen 58-Jährigen an, der angab, sich lediglich im Schritt "gekratzt" zu haben. Er erhielt eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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