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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

FW-MG: Angebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus
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Mönchengladbach-Dahl, 17.03.2026, 21:39 Uhr, Webschulstr. (ots)

Aufmerksame Nachbarn alarmierten heute Abend die Feuerwehr zur Webschulstraße. Dort hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus ausgelöst. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand.

Die Einsatzkräfte stellten im Treppenraum Brandgeruch fest und öffneten die Wohnungstüre mit Spezialwerkzeug. Der Bewohner befand sich schlafend in der leicht verrauchten Wohnung. Auf dem Herd stand angebranntes Essen. Der Bewohner wurde aus der Wohnung geführt und dem Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Die Feuerwehrkräfte schalteten den Herd aus und löschten das angebrannte Essen in der Spüle ab. Mit einem Hochleistungslüfter erfolgte die Entrauchung der Wohnung. Der Bewohner blieb unverletzt und konnte nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen zurück in seine Wohnung.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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