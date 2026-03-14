Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

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Mönchengladbach-Ohler, 13.03.2026, 19:30 Uhr, Kawittenberg (ots)

Am Abend meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus einem Vier-Parteien-Haus. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte der Feuerwehr drang aus einem Fenster im Erdgeschoss dunkler Rauch. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Treppenhauses vor, sodass der Brand, der sich bereits auf die gesamte Küchenzeile ausgebreitet hatte, mit einem C-Rohr gelöscht werden konnte. Im Anschluss wurde die betroffene Wohnung mit Hilfe eines Hochleistungslüfters von Rauch befreit. Die Wohnung ist derzeit aufgrund der Brand- und Rauchschäden nicht mehr bewohnbar. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieb jedoch unverletzt. Die Wohnung wurde im Anschluss an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Alarmiert war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Gerätewagen Hygiene, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

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