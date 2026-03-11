Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mülltonnen brennen in Einfahrt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 11.03.2026. 01:54 Uhr, Bachstr. (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zur Bachstraße gerufen, wo in einer Einfahrt zwei Mülltonnen brannten. Mittels einer Schnellangriffseinrichtung wurde der Brand zügig gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell