PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mülltonnen brennen in Einfahrt

FW-MG: Mülltonnen brennen in Einfahrt
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Rheydt, 11.03.2026. 01:54 Uhr, Bachstr. (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zur Bachstraße gerufen, wo in einer Einfahrt zwei Mülltonnen brannten. Mittels einer Schnellangriffseinrichtung wurde der Brand zügig gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Thorsten Gornik

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren