FW-MG: Übung: Behandlungsplatz

Mönchengladbach-Flughafen, 07.03.2026, 08:30 bis 15:00 Uhr, Flughafenstraße (ots)

Am heutigen Tag führte die Feuerwehr Mönchengladbach in einer Halle auf dem Flughafengelände eine Übung zur Errichtung eines Behandlungsplatzes 50 NRW (BHP 50 NRW) durch.

Hierbei handelt es sich um ein einheitliches Sanitäts- und Betreuungskonzept des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel dieses Konzeptes ist es, an einem Unglücksort eine geordnete Versorgung von 50 Verletzen durchzuführen und den Transport in geeignete Krankenhäuser zu organisieren. In Nordrhein-Westfalen wird eine entsprechende Einheit von jeder kreisfreien Stadt sowie von jedem Kreis vorgehalten. Diese Einheiten können im Bedarfsfall über die jeweils zuständige Bezirksregierung auch überörtlich angefordert werden.

Im Rahmen der Übung wurden insbesondere die Leistungsfähigkeit der beteiligten Einsatzkräfte sowie der strukturierte Aufbau des Behandlungsplatzes anhand festgelegter Checklisten überprüft. Die Feuerwehr zieht aus der Übung wertvolle Erkenntnisse zur Sicherstellung einer effektiven Versorgung von Verletzten bei großen Einsatzlagen.

An der Übung waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter zur Versorgung einer Vielzahl von verletzten Personen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Beckrath, Günhoven/Kothausen, Wickrathhahn und Information- und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr, die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser Hilfsdienst (MHD), Notärzte und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr beteiligt.

Übungsleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

