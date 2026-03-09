PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kurzschluss löst Brandmeldeanlage in Verbrauchermarkt aus

  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 09.03.2026, 08:53 Uhr, Reyerhütte (ots)

Am Montagmorgen hat die Brandmeldeanlage eines Verbrauchermarkts in Hardterbroich-Pesch die Feuerwehr Mönchengladbach alarmiert.

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Kurzschluss in einem Verteilerkasten während Wartungsarbeiten Rauch verursacht und die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich und stellte sicher, dass keine weitere Gefahr bestand.

Der Rettungsdienst untersuchte den beteiligten Mitarbeiter direkt vor Ort und brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach Rücksprache mit dem örtlichen Energieversorger übergaben die Einsatzkräfte die Anlage an den Betreiber und einen betriebseigenen Elektriker.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

