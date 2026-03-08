Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Duvenstraße - Zwei Personen betroffen

Mönchengladbach-Mülfort, 08.03.2026, 20:07 Uhr, Duvenstraße (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Duvenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Fahrzeuge quer auf der Straße und teils auf dem Bürgersteig.

Die beiden Fahrer hatten die Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle in Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Während des Einsatzes kam es zur einer Vollsperrung zwischen der Odenkirchener Straße und Steinsstraße.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell