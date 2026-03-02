Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Eicken, 01.03.2026, 20:31 Uhr, Kreuzung Eickener Straße/Künkelstraße (ots)

Am Sonntagabend kam es im Kreuzungsbereich Eickener Straße/Künkelstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte den Kreuzungsbereich und kam anschließend neben der Fahrbahn in einem Grünstreifen zum Stehen. Dabei wurde ein Verteilerkasten erheblich beschädigt. Aufmerksame Passanten setzten umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten beide Insassen das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Sie wurden durch einen Notarzt untersucht. Glücklicherweise blieben beide Personen unverletzt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Bereich um den beschädigten Verteilerkasten ab und stellten den Brandschutz sicher. Anschließend wurde das Eintreffen des zuständigen Energieversorgers abgewartet, der den betroffenen Verteilerkasten abklemmte.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei, der Entstördienst der NEW´ Netz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell