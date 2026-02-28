FW-MG: Balkonbrand schnell unter Kontrolle gebracht

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 28.02.2026, 19:17 Uhr, Rochusstraße (ots)

Am heutigen Abend ist der Feuerwehr ein Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Feuerschein war auf dem Balkon zu erkennen. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, ist ein Trupp ausgerüstet mit Atemschutzgeräten umgehend zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung vorgegangen. Es konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden, es befand sich keine Person mehr in der Wohnung. Somit hat sich der Trupp auf die Brandbekämpfung konzentriert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zusätzlich ist eine Drehleiter in Stellung gebracht worden, um den Dachstuhl auf eine mögliche Brandausbreitung zu kontrollieren. Hier war keine Feststellung zu machen. Das Feuer ist nur auf den Balkon begrenzt geblieben, wodurch alle Wohnungen, inklusive der Brandwohnung weiterhin bewohnbar sind. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheiten Broich und Woof der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

