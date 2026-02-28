Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Übung zur Überörtlichen Hilfe - Personal-Dekontaminationsplatz

Mönchengladbach-Flughafen, 28.02.2026, 8:30 bis 12:30 Uhr, Flughafenstraße (ots)

Am heutigen Morgen führte die Feuerwehr in einer Halle auf dem Flughafengelände eine Übung zum Überörtlichen ABC-Konzept zur Personal-Dekontamination (P-Dekon 30 NRW) durch. Hierbei handelt es sich um ein landesweit einheitliches ABC-Schutzkonzept in Nordrhein-Westfalen. Ziel dieses Konzeptes ist es, bei größeren ABC-Einsätzen bis zu 30 Einsatzkräfte pro Stunde, die unter spezieller Schutzkleidung eingesetzt waren, fachgerecht zu reinigen und - soweit möglich - zu dekontaminieren. In Nordrhein-Westfalen werden entsprechende Einheiten durch die kreisfreien Städten sowie Kreise vorgehalten. Diese Einheiten können im Bedarfsfall überörtlich angefordert werden. Im Rahmen der Übung wurden insbesondere die Leistungsfähigkeit der beteiligten Einsatzkräfte sowie der strukturierte Aufbau des Personal-Dekontaminationsplatzes 30 anhand festgelegter Checklisten überprüft. Die Feuerwehr zieht aus der Übung wertvolle Erkenntnisse zur weiteren Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehr bei ABC-Lagen, auch im Katastrophen- und Zivilschutz.

An der Übung waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt), der Abrollbehälter Verletztendekontamination und zwei LKW zur Personaldekontamination aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) beteiligt. Zusätzlich begleiteten Einsatzkräfte der Einheit Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr als Übungsbeobachter die Übung.

Den Grundschutz stellten während der Übung die Einheiten Neuwerk und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr an ihren Standorten sicher. Des Weiteren kompensierten das DRK und die JUH mit Rettungswagen zeitweise Einheiten des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr.

Übungsleitung: Brandoberinspektor Roman Crützen

