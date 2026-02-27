Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand, Wohnung unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Westend, 27.02.2026, 10:00 Uhr, Aachener Straße (ots)

Auf der Aachener Straße ereignet sich gegen 10 Uhr morgens ein Küchenbrand. Die Brandstelle befand sich im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dunkler Rauch aus den gekippten Fenstern im 1. OG eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss. Mehrere Bewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. Es war nicht ausgeschlossen, dass sich noch Personen im Gebäude und der Brandwohnung befanden. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Die Trupps konnten zum Glück keine weiteren Personen im Gebäude finden. Ein Trupp löschte den Brand in der Küche, während parallel der zweite Trupp die anderen Wohnungen kontrollierte. Das Feuer war so intensiv, dass die Brandwohnung im 1. Obergeschoss stark durch Ruß beaufschlagt wurde und bis auf weiteres nicht bewohnbar ist. Alle anderen Wohnungen blieben vom Feuer verschont. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnung zurück.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hygienemodul aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell