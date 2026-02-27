PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall, vier verletzte Personen

Mönchengladbach-Bundesautobahn, 27.02.2026, 08:54 Uhr, A 61 (ots)

Auf der Bundesautobahn 61 ereignete sich in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall. Die Unfallstelle befand sich in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen den Anschlussstellen Nordpark und Holt. An dem Unfall waren drei PKW und vier Personen beteiligt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die drei PKW ineinander verkeilt auf der Überholspur an der Mittelleitplanke. Alle Insassen hatten ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Sie wurden durch eine Notärztin gesichtet und auf Rettungswagen verteilt. Aufgrund der Verletzungen wurden sie zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehrkräfte sicherten in Zusammenarbeit mit der Polizei die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf und klemmten an den Fahrzeugen die Batterien ab.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

