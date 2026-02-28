Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Geborstene Glasscheibe droht in Fußgängerzone zu fallen

Mönchengladbach-Gladbach, 28.02.2026, 13:38 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Am frühen Nachmittag ist die Feuerwehr zu einer geborstenen Scheibe an einem Geschäftshaus in die Mönchengladbacher Innenstadt gerufen worden. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Die äußere Scheibe eines Fensters, in den Maßen von ca. 2m x 3m, ist im 3.Obergeschoss geborsten und einzelne Teile sind bereits in die Fußgängerzone heruntergefallen.

Umgehend haben die ebenfalls vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Polizei, den betroffene Bereich abgesperrt. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind nachgefordert worden. Die Feuerwehreinsatzkräfte haben anschließend unter zur Hilfenahme einer Drehleiter die geborstene Scheibe kontrolliert entfernt. Danach sind die Scherben vom Gehweg und der Straße zusammengekehrt und aufgenommen worden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Hindenburgstraße im Bereich der Einsatzstelle sowohl für Fußgänger als auch für Fahrzeuge vollständig gesperrt.

Im Einsatz war die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell