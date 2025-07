POL-SI: 43-Jähriger mit nicht zugelassenem PKW und ohne Führerschein erwischt - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots) - In Niederschelden haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen (27.07.2025) versucht, in ein Wohnhaus an der Höllenwaldstraße einzubrechen. Die Unbekannten wollten offenbar mehrere Fenster aufhebeln, um in das Innere zu gelangen. Sie scheiterten jedoch bei ihrer Tat. Zuvor hatten sie ein Garagentor, das zum Haus ...

