Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand am Nachmittag - 12 Betroffene, keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Windberg, 28.02.2026, 14:20 Uhr, Severingstraße (ots)

Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr über den Notruf zu einem Brand in einem Wohngebäude alarmiert. Eine aufmerksame Bewohnerin hatte das Feuer im Keller des Gebäudes bemerkt und umgehend die übrigen Hausbewohner gewarnt. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Die Feuerwehr leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor, um das Feuer zu löschen. Parallel dazu wurden der Treppenraum sowie die darüberliegenden Wohnungen durch einen weiteren Trupp kontrolliert. Im Dachgeschoss hielt sich eine Person auf, die jedoch weder durch Feuer noch durch Rauch gefährdet war. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Ein Bewohner wurde durch den Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Insgesamt waren zwölf Personen von dem Einsatz betroffen. Zum Abschluss überprüften die Einsatzkräfte das Gebäude auf gefährliche Rauchgase. Dabei konnten keine erhöhten oder gesundheitsgefährdenden Werte festgestellt werden. Die Bewohner konnten daraufhin in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell