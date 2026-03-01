Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandgeruch führt zu Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach Rheydt, 01.03.2026, 16:21 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf der Odenkirchener Straße zu einem Feuerwehreinsatz. Aufmerksame Bürger nahmen Brandgeruch vor einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahr und setzten vorbildlich den Notruf ab. In der betroffenen Wohnung war es durch angebranntes Essen zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr entfernte das Brandgut vom Herd und löschte den Topf ab. Anschließend wurden die Räumlichkeiten kontrolliert und zur vollständigen Entrauchung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Der Bewohner wurde vorsorglich durch den anwesenden Notarzt untersucht. Er blieb unverletzt und konnte nach Abschluss der Maßnahmen in seine Wohnung zurückkehren. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen auf der Odenkirchener Straße.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Michael Knopp

