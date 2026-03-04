FW-MG: Industriehalle vollständig ausgebrannt - Großaufgebot der Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Flughafen, 03.03.2026, 11:15 Uhr, Grunewaldstraße (ots)

Um 11:15 Uhr wurde die Feuerwehr über den Notruf 112 zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Industriehalle im Ortsteil Flughafen alarmiert. Kurz darauf bestätigte die Polizei die Meldung, nachdem vom Polizeipräsidium aus eine weithin sichtbare, massive schwarze Rauchwolke festgestellt worden war.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine rund 80 x 25 Meter große, ältere Werkhalle bereits in Vollbrand. Aufgrund der rasanten Brandausbreitung wurde umgehend weitere Verstärkung nachalarmiert und über die Warn-App NINA im Bereich der Einsatzstelle eine Gefahreninformation zur Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung veröffentlicht. Zeitweise waren mehr als 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Oberstes Ziel war es, ein Übergreifen der Flammen auf die unmittelbar angrenzenden Hallenkomplexe zu verhindern. Hierzu wurden umfangreiche Löschmaßnahmen von mehreren Gebäudeseiten eingeleitet. Zur Unterstützung der Einsatzleitung kam eine Drohne des Arbeiter-Samariter-Bundes zum Einsatz. Sie lieferte fortlaufend Live-Bilder aus der Luft und ermöglichte so die frühzeitige Erkennung von Brandherden, insbesondere in den Dachbereichen der benachbarten Hallen. Entstehungsbrände konnten dadurch schnell lokalisiert und gezielt bekämpft werden.

Eine besondere Herausforderung stellte die Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung dar. Erst nachdem die NEW` AG den Wasserdruck im örtlichen Hydrantennetz erhöht hatte und zusätzlich eine rund 700 Meter lange Löschwasserleitung von einem nahegelegenen Bach aufgebaut worden war, stand genügend Wasser für eine effektive Brandbekämpfung zur Verfügung.

Erst am späten Dienstagabend konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es jedoch sowohl im Dachbereich als auch im Inneren der Halle immer wieder zu Glutnestern und erneuten Aufflammungen. Diese wurden fortlaufend abgelöscht. Auch am Mittwochmorgen erfolgen weiterhin Kontrollmaßnahmen durch die Feuerwehr.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das betroffene Gebäude ist jedoch einsturzgefährdet; Teile der Dachkonstruktion sind bereits eingestürzt.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk), II (Holt) und III (Rheydt), der Einsatzleitwagen 2 aus dem Führungs- und Lagezentrum (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Information und Kommunikation, Stadtmitte, Neuwerk, Giesenkirchen, Hardt, Wickrath, Odenkirchen, Günhoven/Kothausen, Broich, Woof, Rheydt, Schelsen und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr, für die Einsatzverpflegung und den Drohneneinsatz der Arbeiter-Samariter-Bund, zur Unterstützung bei der Einsatzstellenhygiene das Deutsches Rotes Kreuz, Mitarbeitende des Fachbereiches Umwelt, der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe, der NEW´ und des Niersverbandes, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat André Weißhaupt

