FW-MG: Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Krankenhaus, Rauchentwicklung auf einer Station

Mönchengladbach Windberg, 13.03.2026, 0:15 Uhr, Viersener Str. (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage zu einem Einsatz in einem städtischen Krankenhaus alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich eine Rauchentwicklung auf einer Station des Krankenhauses. Die Feuerwehr erkundete umgehend den betroffenen Bereich und konnte die Ursache schnell lokalisieren. Auslöser der Rauchentwicklung war der Brand eines Elektrokleingerätes. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten das Pflegepersonal sowie die diensthabende Ärztin vorbildlich reagiert und die betroffene Station vorsorglich evakuiert. Dadurch konnten alle Patientinnen und Patienten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die betroffenen Patientinnen und Patienten konnten weiterhin im Krankenhaus medizinisch versorgt und vorübergehend auf anderen Stationen untergebracht werden. Die Feuerwehr führte im Anschluss Lüftungsmaßnahmen durch, um den Rauch aus dem betroffenen Bereich zu entfernen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Verantwortlichen des Krankenhauses übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der ELW 2 aus dem Führungs- und Lagezentrum, Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Stadtmitte, Hardt und IuK der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt der sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

