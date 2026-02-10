Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall - Alleinunfall eines Pkw auf der Straße Landscheidung

Mönchengladbach-Ohler;, 10.02.2026, 16:19 Uhr, Landscheidung (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es auf der Straße Landscheidung zu einem Alleinunfall eines Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Beim Überfahren eines Wurzelstumpfes wurde der Pkw, der mit einer Person und einem Hund besetzt war, erheblich beschädigt.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich die Person selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund der beim Unfall auf den Körper wirkenden Kräfte sowie des medizinischen Zustands wurde die Person zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert.

Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Zugführer in Ausbildung Hauptbrandmeister Markus Launer unter Aufsicht von Brandamtsrat Jens Röttgers

