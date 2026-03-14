Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus

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Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 14.03.2026, 17:11 Uhr, Johannesstraße (ots)

Am frühen Samstagabend alarmierte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Johannesstraße die Feuerwehr, da sie eine Rauchentwicklung und Brandgeruch im Treppenraum des Mehrfamilienhauses vernommen hatte. Der Geruch schien aus einer Wohnung im 5. OG zu kommen.

Die erst eintreffenden Einsatzkräfte konnten sich schnell Zugang zur betroffenen Wohnung verschaffen. Glücklicherweise handelte es sich bei der Rauchentwicklung lediglich um angebranntes Essen, welches noch auf dem Herd in der Küche stand. Der Angriffstrupp der Feuerwehr löschte den Kochtopf ab. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr ausgiebig gelüftet. Die Bewohnerin der Wohnung wurde durch den Rettungsdienst gesichtet.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

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