Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Nächtlicher Wohnungsbrand

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Mönchengladbach Bettrath-Hoven, 14.03.2026, 04:19 Uhr, Nelkenstraße (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Nelkenstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat auf der Rückseite des betroffenen Gebäudes im 1. Obergeschoss Rauch aus mehreren Fenstern. Da nach Aussage der Polizei mindestens zwei Personen in dem dreigeschossigen Haus vermutet wurden, gingen drei Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude. Die Vermutung bestätigte sich nicht. Der Brand konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde im Anschluss der Rauch aus dem Gebäude entfernt. Die betroffene Wohnung ist aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Gerätewagen Hygiene, der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

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