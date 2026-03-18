Polizei Hagen

POL-HA: Positive Wahrnehmung polizeilicher Präsenz bei Schwerpunkteinsatz

Hagen (ots)

Die Polizei zeigte am Dienstag (17.03.2026) erneut starke Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofes und kontrollierte zahlreiche Personen und Fahrzeuge mit dem Ziel der Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität.

Ab 8.30 Uhr begaben sich die Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes und der Bereitschaftspolizei zum Berliner Platz und wurden Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizisten ergriffen den 45-jährigen Beteiligten und legten ihm Handschellen an. Der 45-Jährige hatte zudem einen Rucksack bei sich, der mutmaßlich einer jungen Frau gehörte. Im Nachgang fertigten die Beamten Anzeigen wegen Körperverletzung und Unterschlagung. Weiterhin stellten die Polizisten einen Mann fest, dessen Hund sich auf dem Berliner Platz entledigte. Da der 37-Jährige trotz Aufforderung der Beamten den Kot seines Tieres nicht entfernte, erhielt er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte am Bodelschwinghplatz, wo sie jedoch nur wenige Personen antrafen. Zudem richteten sie am Graf-von-Galen-Ring eine Kontrollstelle für den Verkehr ein und stellten unter anderem zwei Autos fest, die ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs waren.

Insgesamt kontrollierten die Beamten über 50 Personen und 30 Fahrzeuge und beendeten den Einsatz gegen 13 Uhr. Bürger nahmen die Kontrollen als positiv wahr. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell