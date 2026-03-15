PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2 Unfallfluchten in gleicher Straße

Northeim (ots)

Northeim, Nordring

Donnerstag, 12.03.2026, 09.00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 10.30 Uhr

NORTHEIM (Hep)

Fast zeitgleich wurden am Samstag bei der Polizeiinspektion Northeim 2 Unfallfluchten in einer Straße in Northeim angezeigt Zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr und Freitag, 12.30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter PKW Fahrer gegen einen geparkten VW Golf einer 74 jährigen Northeimerin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ein Schaden von ca 1000,- Euro verursacht wurde. Hier konnten Hinweise auf einen Verursacher erlangt werden, Ermittlungen hierzu dauern an Zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, fuhr ein anderer PKW Fahrer gegen einen PKW Nissan einer 24 - Jährigen aus Nörten-Hardenberg. Hierbei wurde ein Außenspiegel (Schaden ca 100,- Euro) am Nissan abgerissen. Auch hier entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 07:20

    POL-NOM: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

    Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 15.03.2026; 00:38 Uhr Am 15.03.2026 kontrollierte eine Polizeistreife, kurz nach Mitternacht, einen 32jährigen Pkw-Fahrer in der Mackenser Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 32jährigen Mann fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den aus Einbeck stammenden Mann ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 07:09

    POL-NOM: Blumenkübel vor Wohnhaus entwendet; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Hilwartshausen (Kr.) Samstag, 14.03.2026; 05:27 Uhr Am frühen Samstagmorgen, den 14.03.2026, entwendeten zwei bislang unbekannte, männliche Täter, in Hilwartshausen, zwei vor einem Wohnhaus im Dasseler Weg befindliche Kupfer-Blumenkübel. Hierbei ist auf einer Videoaufzeichnung der 85jährigen Geschädigten zu erkennen, dass sich die beiden Personen gezielt auf das Grundstück begaben, die ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 10:53

    POL-NOM: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung gefahren

    Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar, Braustraße, Fr. 13.03.2026, 22:25 Uhr. Am späten Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar einen 24-Jährigen Pkw-Führer aus Beverungen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kontrollierte keinen Führerschein hatte und unter der Einwirkung von Cannabis stand. Dem nun Beschuldigten wurde daher in der Wache eine Blutprobe durch einen Arzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren