Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2 Unfallfluchten in gleicher Straße

Northeim (ots)

Northeim, Nordring

Donnerstag, 12.03.2026, 09.00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 10.30 Uhr

NORTHEIM (Hep)

Fast zeitgleich wurden am Samstag bei der Polizeiinspektion Northeim 2 Unfallfluchten in einer Straße in Northeim angezeigt Zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr und Freitag, 12.30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter PKW Fahrer gegen einen geparkten VW Golf einer 74 jährigen Northeimerin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ein Schaden von ca 1000,- Euro verursacht wurde. Hier konnten Hinweise auf einen Verursacher erlangt werden, Ermittlungen hierzu dauern an Zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, fuhr ein anderer PKW Fahrer gegen einen PKW Nissan einer 24 - Jährigen aus Nörten-Hardenberg. Hierbei wurde ein Außenspiegel (Schaden ca 100,- Euro) am Nissan abgerissen. Auch hier entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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