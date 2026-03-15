Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blumenkübel vor Wohnhaus entwendet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Hilwartshausen (Kr.) Samstag, 14.03.2026; 05:27 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, den 14.03.2026, entwendeten zwei bislang unbekannte, männliche Täter, in Hilwartshausen, zwei vor einem Wohnhaus im Dasseler Weg befindliche Kupfer-Blumenkübel. Hierbei ist auf einer Videoaufzeichnung der 85jährigen Geschädigten zu erkennen, dass sich die beiden Personen gezielt auf das Grundstück begaben, die befüllten Kübel entleerten und sich anschließend mit diesen in Richtung Straße entfernten. Die beiden Kupferkübel haben zusammen einen Wert von ca. 2.600,- Euro. Aufgrund des großen Gewichtes der Kübel, kann davon ausgegangen werden, dass diese im Anschluss mit einem im Nahbereich stehenden Pkw oder Transporter abtransportiert wurden. Die Polizei hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat/Täter oder fremde Fahrzeuge in diesem Bereich machen können, werden gebeten sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 zu melden.

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