PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blumenkübel vor Wohnhaus entwendet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Hilwartshausen (Kr.) Samstag, 14.03.2026; 05:27 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, den 14.03.2026, entwendeten zwei bislang unbekannte, männliche Täter, in Hilwartshausen, zwei vor einem Wohnhaus im Dasseler Weg befindliche Kupfer-Blumenkübel. Hierbei ist auf einer Videoaufzeichnung der 85jährigen Geschädigten zu erkennen, dass sich die beiden Personen gezielt auf das Grundstück begaben, die befüllten Kübel entleerten und sich anschließend mit diesen in Richtung Straße entfernten. Die beiden Kupferkübel haben zusammen einen Wert von ca. 2.600,- Euro. Aufgrund des großen Gewichtes der Kübel, kann davon ausgegangen werden, dass diese im Anschluss mit einem im Nahbereich stehenden Pkw oder Transporter abtransportiert wurden. Die Polizei hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat/Täter oder fremde Fahrzeuge in diesem Bereich machen können, werden gebeten sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 10:53

    POL-NOM: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung gefahren

    Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar, Braustraße, Fr. 13.03.2026, 22:25 Uhr. Am späten Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uslar einen 24-Jährigen Pkw-Führer aus Beverungen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kontrollierte keinen Führerschein hatte und unter der Einwirkung von Cannabis stand. Dem nun Beschuldigten wurde daher in der Wache eine Blutprobe durch einen Arzt ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 08:22

    POL-NOM: Unfallflucht; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Freitag, 13.03.2026; 18:00 - 22:00 Uhr Am frühen Freitagabend, den 13.03.2026, parkte ein 45jähriger Anwohner seinen Pkw in der Backofenstraße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er zu späterer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrerseite in Höhe von ca. 500,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 08:13

    POL-NOM: Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

    Einbeck (ots) - Einbeck, OT Salzderhelden; (Kr.) Freitag, 13.03.2026; 16:44 Uhr Am Freitagnachmittag, den 13.03.2026, meldete ein namentlich bekannter Zeuge, dass ein 22jähriger Bewohner aus Salzderhelden soeben mit einem Pkw unterwegs sei, obwohl dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Anschluss weder den beschriebenen Pkw, noch den mutmaßlichen Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren