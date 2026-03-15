Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 15.03.2026; 00:38 Uhr

Am 15.03.2026 kontrollierte eine Polizeistreife, kurz nach Mitternacht, einen 32jährigen Pkw-Fahrer in der Mackenser Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 32jährigen Mann fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den aus Einbeck stammenden Mann wurde im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Das Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.

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