Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Kollision in Kreuzungsbereich

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Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (18.03.2026) mussten mehrere Personen ins Krankenhaus. Eine 32-jährige Autofahrerin war um kurz nach 11 Uhr im Beisein ihres zweijährigen Kindes auf der Friedensstraße in Richtung Spichernstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem BMW 320d in die Kreuzung und missachtete dabei die Vorfahrt eines Taxis, das aus der Spichernstraße in den Kreuzungsbereich fuhr. Durch die Kollision erlitten die 32-Jährige, das Kind sowie der 50-jährige Taxifahrer leichte Verletzungen. Um ambulant behandelt zu werden, brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus.

Unfallursächlich ist mutmaßlich eine nicht angemessene Geschwindigkeit beider Autos, zumal der Kreuzungsbereich aus beiden Fahrtrichtungen schlecht einzusehen war. Der BMW und das Taxi des Modells VW Touran mussten abgeschleppt werden. (rst)

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