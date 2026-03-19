PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Kollision in Kreuzungsbereich

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Kollision in Kreuzungsbereich
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (18.03.2026) mussten mehrere Personen ins Krankenhaus. Eine 32-jährige Autofahrerin war um kurz nach 11 Uhr im Beisein ihres zweijährigen Kindes auf der Friedensstraße in Richtung Spichernstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem BMW 320d in die Kreuzung und missachtete dabei die Vorfahrt eines Taxis, das aus der Spichernstraße in den Kreuzungsbereich fuhr. Durch die Kollision erlitten die 32-Jährige, das Kind sowie der 50-jährige Taxifahrer leichte Verletzungen. Um ambulant behandelt zu werden, brachten Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus.

Unfallursächlich ist mutmaßlich eine nicht angemessene Geschwindigkeit beider Autos, zumal der Kreuzungsbereich aus beiden Fahrtrichtungen schlecht einzusehen war. Der BMW und das Taxi des Modells VW Touran mussten abgeschleppt werden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 07:00

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Hagen (ots) - Drei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am 22. Januar 2026 in den Abendstunden Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten zu Fuß, nachdem Zeugen auf den Einbruch aufmerksam wurden. Ein Mietfahrzeug, mit dem sie zuvor zum Tatort fuhren, ließen die Männer zurück. Es konnte ermittelt werden, dass die Tatverdächtigen am Tattag in einem Baumarkt im ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:54

    POL-HA: Positive Wahrnehmung polizeilicher Präsenz bei Schwerpunkteinsatz

    Hagen (ots) - Die Polizei zeigte am Dienstag (17.03.2026) erneut starke Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofes und kontrollierte zahlreiche Personen und Fahrzeuge mit dem Ziel der Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität. Ab 8.30 Uhr begaben sich die Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes und der Bereitschaftspolizei zum Berliner Platz und wurden Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren