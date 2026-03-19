Polizei Hagen

POL-HA: Polizeihubschrauber zur Suche nach verletzter Person eingesetzt - Frau verletzt sich selbst leicht mit Messer

Hagen-Eckesey (ots)

Am Mittwochabend (18.03.2026) setzte die Polizei einen Hubschrauber zur Suche nach einer verletzten Person in Eckesey ein. Gegen 21 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis zu einer in Eckesey wohnhaften Frau ein, die sich selbst mit einem Messer verletzt haben sollte. Polizeibeamte und Rettungskräfte trafen die Frau zunächst an und erkannten die oberflächlichen Verletzungen. Auf dem Weg zum Rettungswagen, mit dem sie in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, entzog die Frau sich der weiteren Behandlung und lief weg. Für die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Beamten fanden die Frau unweit vom ursprünglichen Einsatzort entfernt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine psychiatrische Einrichtung. (sen)

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