Polizei Hagen

POL-HA: Polizist bei Widerstand leicht verletzt - Mann schläft im Bus

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (18.03.) traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:20 Uhr auf einen Mann, der in einem Bus schlief und sich nicht wecken lassen wollte. Als die Beamten den Bus betraten, der in der Straße Am Pfannenofen parkte, sprachen sie den deutlich alkoholisierten 38-Jährigen an. Nach einiger Zeit gab er zögerlich seinen Ausweis heraus. Der Mann wurde mehrfach deutlich aufgefordert, den Bus zusammen mit den Polizisten zu verlassen. Allerdings schlief er immer wieder umgehend ein. Aufgrund seines Zustands entschieden sich die Einsatzkräfte, den 38-Jährigen zu seinem eigenen Schutz in eine Ausnüchterungszelle zu bringen. Als ein Beamter nach dem Arm des Mannes griff, um ihm aufzuhelfen, schlug der 38-Jährige plötzlich gezielt in Richtung des Streifenteams. Der Mann klammerte sich an Haltestangen im Bus fest. Mithilfe weiterer Polizisten trugen die Beamten den Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Ein Polizist wurde bei den Widerstandshandlungen des 38-Jährigen leicht verletzt. Er verblieb jedoch im Dienst. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

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