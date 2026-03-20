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Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Lagerhalle

Hagen-Boele (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Mittwoch (18.03.2026) stahlen Einbrecher verschiedene Werkzeuge aus einer Firma am Hellweg. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter einen Vibrationsstampfer und Trennschleifer. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder um sonstigen Angaben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte. Unter der Rufnummer 02331 986 2066 nimmt die Polizei Hinweise jederzeit entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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