POL-HA: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und stürzt zu Boden
Hagen-Mitte (ots)
In einer Kurve am Bergischen Ring bemerkte ein Motorradfahrer am Samstag (21.03.) zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto verkehrsbedingt bremste. Gegen 16 Uhr fuhr der 24-jährige Gevelsberger auf den Fiat eines 48-Jährigen auf und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (arn)
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