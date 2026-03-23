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Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und stürzt zu Boden

Hagen-Mitte (ots)

In einer Kurve am Bergischen Ring bemerkte ein Motorradfahrer am Samstag (21.03.) zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto verkehrsbedingt bremste. Gegen 16 Uhr fuhr der 24-jährige Gevelsberger auf den Fiat eines 48-Jährigen auf und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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