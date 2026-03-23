POL-HA: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und stürzt zu Boden

Hagen (ots) - Am Freitagabend, 20.03.2026, gegen 18 Uhr, kam es in der Rathausgalerie in Hagen zu einem Vorfall, in dem Reizgas freigesetzt wurde. Mehrere Besucher der Rathausgalerie klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und brennende Augen. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Jugendlicher im ersten Obergeschoss mit einer Sprühdose Reizstoff versprühte. Bei ihm befanden sich noch weitere Jugendliche, die ...

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