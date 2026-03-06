PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Frontalkollision zweier Radfahrer auf der Heckerheide

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Auf der Straße Heckerheide ereignete sich am Donnerstagnachmittag (05.03., 16.15 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer frontal kollidierten und dabei verletzt wurden.

Zuvor befuhr ein 55-jähriger Mann aus Oelde mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Heckerheide aus Marienfeld kommend, in Richtung Clarholz. Etwa 200 Meter nach der Kreuzung B 513/ Heckerheide begegnete ihm in einer Kurve ein 57-jähriger Mann aus Harsewinkel auf seinem Fahrrad. Im Kurvenbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer gaben an, dass ihre Sicht durch einen Baum behindert wurde.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 55-Jährige mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Oelde. Der 57-Jährige wurde zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

