PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Lupinenweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwoch (04.03., 18.00 Uhr) und Donnerstag (05.03., 08.15 Uhr) wurde in eine Lagerhalle am Lupinenweg eingebrochen. Die Täter entwendeten eine größere Menge Kabel.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 14:00

    POL-GT: Einbrüche in Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sind Donnerstag (05.03.) Zutritt in zwei Einfamilienhäuser in Steinhagen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zwischen 18.20 Uhr und 20.30 Uhr gelangten Unbekannte in ein Haus am Niederstadthof. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Tür in das Haus. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Schmuck. Am ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:43

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Dienstag (10.03., 08.45 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule St. Georg in Sürenheide die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Thaddäusstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren