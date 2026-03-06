Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Lupinenweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Mittwoch (04.03., 18.00 Uhr) und Donnerstag (05.03., 08.15 Uhr) wurde in eine Lagerhalle am Lupinenweg eingebrochen. Die Täter entwendeten eine größere Menge Kabel.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell