Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sind Donnerstag (05.03.) Zutritt in zwei Einfamilienhäuser in Steinhagen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Zwischen 18.20 Uhr und 20.30 Uhr gelangten Unbekannte in ein Haus am Niederstadthof. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Tür in das Haus. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Schmuck.

Am Hanfgarten gelangten Unbekannte zwischen 16.30 Uhr und 21.20 Uhr in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat am Donnerstag rund um die Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

