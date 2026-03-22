Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener entwendet Kennzeichen - Polizei kann Täter stellen

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 22. März 2026, kam es zu einem Diebstahl von Kennzeichen in Hagen. Gegen 04.10 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen einen Mann, der an insgesamt vier geparkten Pkw in der Volmestraße und dem Märkischen Ring die hinteren Kennzeichen abriss und entwendete.

Die Zeugen zögerten nicht und informierten umgehend die Polizei, während sie den Tatverdächtigen verfolgten. In der Folge konnte der betrunkene Täter durch Polizeibeamte in der Rathausstraße gestellt werden. Bei einer Durchsuchung wurden die gestohlene Kennzeichen eingewickelt in seiner Jacke aufgefunden. Auf Nachfrage konnte sich der Mann nicht erklären, warum er die Kennzeichen entwendet hatte. Aufgrund des Diebstahls wurde eine Strafanzeige gegen den 32-jährigen Täter erstattet. Die entwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt.(hw)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell