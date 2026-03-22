POL-HA: Betrunkener entwendet Kennzeichen - Polizei kann Täter stellen
Hagen (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 22. März 2026, kam es zu einem Diebstahl von Kennzeichen in Hagen. Gegen 04.10 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen einen Mann, der an insgesamt vier geparkten Pkw in der Volmestraße und dem Märkischen Ring die hinteren Kennzeichen abriss und entwendete.
Die Zeugen zögerten nicht und informierten umgehend die Polizei, während sie den Tatverdächtigen verfolgten. In der Folge konnte der betrunkene Täter durch Polizeibeamte in der Rathausstraße gestellt werden. Bei einer Durchsuchung wurden die gestohlene Kennzeichen eingewickelt in seiner Jacke aufgefunden. Auf Nachfrage konnte sich der Mann nicht erklären, warum er die Kennzeichen entwendet hatte. Aufgrund des Diebstahls wurde eine Strafanzeige gegen den 32-jährigen Täter erstattet. Die entwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt.(hw)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell