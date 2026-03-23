PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schachtdeckel herausgehoben: Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Hagen-Boele (ots)

Auf der Hagener Straße lag Sonntagvormittag (22.03.) eine Schachtabdeckung rechtsseitig auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Boeler Marktplatz. Der Deckel wurde herausgehoben und unmittelbar neben den 1,5 Meter tiefen Schacht verkehrt herum abgelegt. Eine Streifenwagenbesatzung wurde Zeuge, wie ein Verkehrsteilnehmer aufgrund der Gefahrenstelle auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Die Gefahrenstelle, die nicht gut erkennbar war, stellte ein großes Risiko für andere Personen dar. Die Polizisten setzten den Deckel wieder ein und fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bereits am Dienstag, den 17.03., sahen Polizeikräfte auf der Hagener Straße einen anderen Schachtdeckel, der ebenfalls hochstand. Auch hier beseitigten die Einsatzkräfte die Gefahr. Hinweise auf Verursacher liegen derzeit nicht vor. Das Verkehrskommissariat führt die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Bitte melden Sie sich bei der Hagener Polizei, wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 09:18

    POL-HA: Mann stört mehrfach die Nachtruhe und löst Polizeieinsätze aus

    Hagen-Altenhagen (ots) - Innerhalb weniger Stunden störte ein Hagener von Samstag (21.02.) auf Sonntag (22.03.) wiederholt die Nachtruhe und löste deshalb Einsätze der Polizei aus. Anwohner meldeten mehrfach sehr laute Musik und Gespräche aus der Wohnung des 25-Jährigen. Eine Streifenwagenbesatzung ermahnte den in der Altenhagener Straße wohnhaften Mann kurz vor ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 07:43

    POL-HA: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und stürzt zu Boden

    Hagen-Mitte (ots) - In einer Kurve am Bergischen Ring bemerkte ein Motorradfahrer am Samstag (21.03.) zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto verkehrsbedingt bremste. Gegen 16 Uhr fuhr der 24-jährige Gevelsberger auf den Fiat eines 48-Jährigen auf und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (arn) Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 986 15 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren