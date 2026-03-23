Polizei Hagen

POL-HA: Schachtdeckel herausgehoben: Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Hagen-Boele (ots)

Auf der Hagener Straße lag Sonntagvormittag (22.03.) eine Schachtabdeckung rechtsseitig auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Boeler Marktplatz. Der Deckel wurde herausgehoben und unmittelbar neben den 1,5 Meter tiefen Schacht verkehrt herum abgelegt. Eine Streifenwagenbesatzung wurde Zeuge, wie ein Verkehrsteilnehmer aufgrund der Gefahrenstelle auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Die Gefahrenstelle, die nicht gut erkennbar war, stellte ein großes Risiko für andere Personen dar. Die Polizisten setzten den Deckel wieder ein und fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bereits am Dienstag, den 17.03., sahen Polizeikräfte auf der Hagener Straße einen anderen Schachtdeckel, der ebenfalls hochstand. Auch hier beseitigten die Einsatzkräfte die Gefahr. Hinweise auf Verursacher liegen derzeit nicht vor. Das Verkehrskommissariat führt die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Bitte melden Sie sich bei der Hagener Polizei, wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell