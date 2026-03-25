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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Schulwegüberwachungen

Rülzheim (ots)

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde im Bereich des Kindergartens und der Schule in Rülzheim Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch Polizei und Ordnungsamt durchgeführt. Im Fokus stand die Überwachung des Schulweges. Erfreulicherweise konnten dabei keine Verstöße hinsichtlich der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in Fahrzeugen festgestellt werden.

Neben zahlreichen bürgernahen Gesprächen mussten jedoch mehrere Parkverstöße geahndet werden, welche durch sogenannte "Elterntaxen" verursacht wurden.

Die Polizei beabsichtigt, die Kontrollen in Rülzheim fortzuführen und diese künftig neben der Schulwegüberwachung auch auf Geschwindigkeitskontrollen auszuweiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 1603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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