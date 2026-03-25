Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in Hotel

Jockgrim (ots)

Am 25.03.2026 wurde der Polizei gegen 04:40 Uhr ein Zimmerbrand in einem Hotel in der Bahnhofstraße in Jockgrim gemeldet. Die Hotelgäste wurden evakuiert und in einem Nebengebäude untergebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zu Personenschäden kam es nicht. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich und entstand überwiegend aufgrund der starken Rauchentwicklung und dem Löschwasser. Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt eines Wasserboilers in Betracht.

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