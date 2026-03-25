PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung nach Streit am Busbahnhof

Landau (ots)

Am 24.03.2026 kam es gegen 19:48 Uhr am Busbahnhof in Landau zu einem Streit zwischen einer 29-jährigen Frau und einer fünfköpfigen Personengruppe. Zuvor hatte die Frau eine Glasflasche auf dem Boden zertrümmert. Eine Person aus der Gruppe fuhr anschließend mit einem E Scooter durch die entstandenen Scherben, wodurch der Hinterreifen beschädigt wurde. Im Verlauf der Auseinandersetzung riss die 29-Jährige einen 19-Jährigen nach hinten. Dieser erlitt leichte, jedoch nicht behandlungsbedürftige Verletzungen. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde die 29-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 09:06

    POL-PDLD: Offenbach - Sachbeschädigung durch Softairbeschuss - Zeugen gesucht

    Offenbach (ots) - Am 23.03.2026 bemerkte eine Anwohnerin der Mozartstraße in Offenbach in den Abendstunden ein Knallgeräusch. Am Folgetag stellte sie eine Beschädigung an ihrem Fenster fest. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte eine kleine Metallkugel aufgefunden werden, die mutmaßlich mit einer Softair-Pistole verschossen wurde. Ähnliche Meldungen ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 09:05

    POL-PDLD: Herxheim - Schulwegüberwachung

    Herxheim (ots) - Am Morgen des 24.03.2026 führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegüberwachung im Bereich der Bonifatiusstraße in Herxheim durch. Dabei wurden zwei Fahrzeuge kontrolliert, in denen jeweils ein Kind ohne jegliche Sicherung transportiert wurde. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 60 ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 09:04

    POL-PDLD: Rinnthal/B10 - Kontrolle Durchfahrtsverbot ohne Beanstandung

    Rinnthal/B10 (ots) - Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 24.03.2026, 23:45 Uhr bis 25.03.2026, 01:15 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrtsverbotes für Lkw über 7,5 t bei Rinnthal durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten drei Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Alle Fahrer waren berechtigt, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren