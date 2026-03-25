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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall beim Einfädeln

A65/AS Kandel Süd (ots)

Immer wieder kommt es vor, dass sich beim Auffahren auf die Autobahn Unfälle ereignen, weil der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet wird. So wollte gestern (24.03.2026, 15.50 Uhr) eine 19-jährige Autofahrerin bei der AS Kandel-Süd (Fahrtrichtung LD) auf die A 65 auffahren und kollidierte dabei mit einem LKW, der auf dem rechten Fahrstreifen der A65 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam das Fahrzeug der 19-Jährigen ins Schleudern, kollidierte mit einem weiteren Auto auf der linken Fahrspur und überschlug sich um 360 Grad. Die 19-Jährige wurde leichtverletzt. Ihr Auto erlitt einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. An dem LKW und dem weiteren beteiligten Auto entstand ebenfalls Sachschaden. Deren Fahrzeugführer blieben unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die BAB65 vollgesperrt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass laut der Straßenverkehrsordnung der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn immer Vorfahrt hat. Wer sich vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn einfädeln möchte, muss dem fließenden Verkehr Vorfahrt gewähren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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