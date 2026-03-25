Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Schulwegüberwachung

Herxheim (ots)

Am Morgen des 24.03.2026 führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Schulwegüberwachung im Bereich der Bonifatiusstraße in Herxheim durch. Dabei wurden zwei Fahrzeuge kontrolliert, in denen jeweils ein Kind ohne jegliche Sicherung transportiert wurde. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Sicherung von Kindern im Fahrzeug lebenswichtig ist und kündigt an, auch künftig verstärkt Kontrollen im Bereich von Schulen und Kindertagesstätten durchzuführen.

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