POL-PDLD: Rinnthal/B10 - Kontrolle Durchfahrtsverbot ohne Beanstandung

Edenkoben (ots) - Am 21.03.2026 stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen Skoda auf dem Parkplatz am Kirchplatz in Edenkoben ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Aufgrund der vorliegenden Spurenlage und des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die Beschädigung im Laufe des Nachmittags vermutlich ...

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