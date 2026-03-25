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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal/B10 - Kontrolle Durchfahrtsverbot ohne Beanstandung

Rinnthal/B10 (ots)

Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 24.03.2026, 23:45 Uhr bis 25.03.2026, 01:15 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrtsverbotes für Lkw über 7,5 t bei Rinnthal durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten drei Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Alle Fahrer waren berechtigt, die Umleitungsstrecke zu befahren. Somit kam es zu keinen Verstößen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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