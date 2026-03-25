POL-PDLD: Rinnthal/B10 - Kontrolle Durchfahrtsverbot ohne Beanstandung
Rinnthal/B10 (ots)
Anlässlich der Tunnelsperrung führten Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zeit vom 24.03.2026, 23:45 Uhr bis 25.03.2026, 01:15 Uhr, Kontrollen des bekannten Durchfahrtsverbotes für Lkw über 7,5 t bei Rinnthal durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen konnten drei Lkw einer Kontrolle unterzogen werden. Alle Fahrer waren berechtigt, die Umleitungsstrecke zu befahren. Somit kam es zu keinen Verstößen.
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Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872003
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